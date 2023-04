Manila Nazzaro a “Oggi è un altro giorno” | l’aborto e la rottura con Amoruso

(Di mercoledì 19 aprile 2023)si è raccontata in una intensa intervista nel salotto diè un, parlando del, dellacon l’ex compagno Lorenzo, e della sua nuova vita da single. Non tralasciando un’ampia pagina sui suoi esordi, con la vittoria a Miss Italia nel 1999, Serena Bortone ha invitato la sua ospite a spiegare perché sta bene da sola, e a parlare del suo coraggio nel condividere la sua esperienza di perdita di un bambino. La bella fana ha poi condiviso un ricordo speciale legato a Alberto Sordi. “è un”,a cuore aperto sul“Molte donne provano un senso di colpa, ...

si è raccontata in una intensa intervista nel salotto di Oggi è un altro giorno , parlando dell' aborto , della rottura con l'ex compagno Lorenzo Amoruso , e della sua nuova vita da ...conferma che è finita con Lorenzo Amoruso, non vuole più ...... un dirigente sportivo ed ex calcatore italiano della Fiorentina con un passato a Temptation Island 2020 Negli ultimi tempi L'articolo Chi è Lorenzo Amoruso, ex compagno di: origini, ...

Lorenzo Amoruso non è più il suo compagno, Manila Nazzaro lo conferma anche a Oggi è un altro giorno. E’ serena, lo ripete più volte e spiega perché sta bene: “Ho ripreso proprio in mano la mia vita p ...Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre al ...