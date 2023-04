Mamma si sveglia e trova il figlio morto in culla: era nato pochi giorni fa (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’aveva portato in grembo per nove lunghi mesi: aveva sentito il suo cuoricino battere nelle prime ecografie, aveva sentito i suoi primi movimenti. E, poi, pochi giorni fa lo aveva finalmente messo al mondo e lo aveva visto per la prima volta. Una nuova vita insieme, un nuovo percorso da Mamma. Che è durato, purtroppo, troppo poco: questa mattina il bimbo, nato pochi giorni fa, è stato trovato senza vita nella sua culla, proprio dalla Mamma. Una tragedia quella avvenuta a Sora, in provincia di Frosinone, in un’abitazione del centro storico. Neonato abbandonato il giorno di Pasqua: ‘Enea è sano e bello, ma non posso occuparmene’ Neonato morto a Sora Il neonato è stato trovato questa mattina all’alba ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’aveva portato in grembo per nove lunghi mesi: aveva sentito il suo cuoricino battere nelle prime ecografie, aveva sentito i suoi primi movimenti. E, poi, pochi giorni fa lo aveva finalmente messo al mondo e lo aveva visto per la prima volta. Una nuova vita insieme, un nuovo percorso da. Che è durato, purtroppo, troppo poco: questa mattina il bimbo,pochi giorni fa, è statoto senza vita nella sua, proprio dalla. Una tragedia quella avvenuta a Sora, in provincia di Frosinone, in un’abitazione del centro storico. Neoabbandoil giorno di Pasqua: ‘Enea è sano e bello, ma non posso occuparmene’ Neoa Sora Il neoè statoto questa mattina all’alba ...

