Maltempo, in arrivo piogge e temporali: allerta gialla in quattro regioni (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'avviso diramato dalla Protezione Civile per Emilia-Romagna, Marche, Piemonte e Lombardia allerta gialla domani, 20 aprile 2023, per quattro regioni a causa dell'ondata di Maltempo che sta per abbattersi, con piogge e temporali, sul Nord e parte del Centro Italia. L'avviso, diramato dalla Protezione civile, prevede dalla notte di oggi, mercoledì 19 aprile, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla in ...

