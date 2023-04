Malattie rare, al via 'Woman in rare' sull'impatto nella vita della donna (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - Punta a fare luce sull'impatto delle Malattie rare nella popolazione femminile e ridurre le disuguaglianze di genere il progetto 'Women in rare' di Alexion, che è stato presentato oggi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. - Punta a fare lucedellepopolazione femminile e ridurre le disuguaglianze di genere il progetto 'Women in' di Alexion, che è stato presentato oggi ...

