Mai più la guerra. “L’appuntamento” visto da Ciccotti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dettagli di bulldozer avvolti nella polvere mentre demoliscono dei fabbricati danneggiati dalla guerra. Si edifica un nuovo quartiere. Una donna è seduta su un muretto e li osserva. Noi vediamo solo i suoi piedi, scarpe basse, e un pezzo del suo vestito estivo, colorato, sopra al ginocchio. Stacco. La donna sta camminando per la città (a metà film sapremo che si tratta di Sarajevo). La camera a mano la segue di spalle. Vediamo i suoi capelli biondi, lisci, raccolti. La sua sagoma snella e il vestito colorato sfilano veloci tra vie e negozi un po’ datati nelle insegne e vetrine. Arriva in un grande hotel con saloni e grandi finestre che si aprono su ampie terrazze. Finalmente vediamo il suo volto: un naso tagliato dritto, uno sguardo serio: una donna sulla quarantina. Vi sono molti convenuti di diverse età. Capiremo che sono coppie di sconosciuti, di single, che lì si ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dettagli di bulldozer avvolti nella polvere mentre demoliscono dei fabbricati danneggiati dalla. Si edifica un nuovo quartiere. Una donna è seduta su un muretto e li osserva. Noi vediamo solo i suoi piedi, scarpe basse, e un pezzo del suo vestito estivo, colorato, sopra al ginocchio. Stacco. La donna sta camminando per la città (a metà film sapremo che si tratta di Sarajevo). La camera a mano la segue di spalle. Vediamo i suoi capelli biondi, lisci, raccolti. La sua sagoma snella e il vestito colorato sfilano veloci tra vie e negozi un po’ datati nelle insegne e vetrine. Arriva in un grande hotel con saloni e grandi finestre che si aprono su ampie terrazze. Finalmente vediamo il suo volto: un naso tagliato dritto, uno sguardo serio: una donna sulla quarantina. Vi sono molti convenuti di diverse età. Capiremo che sono coppie di sconosciuti, di single, che lì si ...

