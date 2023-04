Magistrati onorari | una situazione insostenibile 

(Di mercoledì 19 aprile 2023) di Enzo Crasto* Il 31 marzo scorso il ministero della Giustizia, ormai è noto a tutti, ha emanato una circolare interpretativa dell’art. 29 del decreto legislativo n.116 del 2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, della legge di Bilancio 2022, che ha confermato i timori manifestati dalle associazioni di categoria sulla normativa che attualmente disciplina la magistraturaa. La novella contenuta nella legge di Bilancio 2022 mirava a conseguire due nobilissimi obiettivi espressamente dichiarati: rendere efficiente il sistema giustizia e rispondere alle sollecitazioni sovranazionali. Ebbene se leggiamo con attenzione la circolare risulta patente che nessuno dei due risultati è stato raggiunto ed anzi se il Governo non interverrà con assoluta celerità sarà ineluttabile sin dai prossimi mesi il collasso del sistema giustizia. Per usare una metafora siamo sul ...

Le udienze penali si fermano. Ie gli avvocati penalisti, ognuno per ragioni diverse, hanno proclamato l'astensione. Ihanno iniziato l'astensione lunedì e termineranno venerdì. Mentre quella ...Nonostante l'intervento della Commissione europea volto al riconoscimento aidi tutte le tutele, sociali ed economiche, dovute per la funzione magistratuale espletata , e le ...'Sono partite le prime prove valutative in cui sono stati stabilizzati circa 1600e non si sa come pagarli perché la Riforma Cartabia non ha previsto i decreti attuativi' aggiunge. ...

La settimana nera dei tribunali: scioperano penalisti e giudici onorari NT+ Diritto

