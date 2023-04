Madre del tiktoker | chi l’ha uccisa ha tentato di bruciarne il corpo Polizia chiamata dal marito dell’indagata

(Di mercoledì 19 aprile 2023) E’ stato ildi Stefania Russolillo – la 47enne accusata di essere l’assassina di Rosa Gigante, 72 anni,del noto salumiere-Donato De Caprio, trovata senza vita nella sua casa nel quartiere Pianura di Napoli – a informare lache il crimine consumato nell’abitazione di via vicinale Sant’Aniello era riconducibile alla moglie. Lo ha reso noto il primo dirigente della Squadra Mobile di Napoli, Alfredo Fabbrocini, in una conferenza stampa in Questura che si è appena conclusa. “Il fatto è avvenuto alle 12 di ieri, – ha detto Fabbrocini – ildella signora è stato trovato supino con segni di violenza e parzialmente bruciato, con un cavo all’altezza del collo. Al momento non sono note le causa del decesso. Dobbiamo aspettare l’autopsia. Per quanto riguarda l’indagata ha fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ULTIM’ORA Una donna di 73 anni è stata uccisa oggi a Pianura, periferia Ovest di Napoli È la madre del salumiere D… - rtl1025 : ?? É morta stamani nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi, #AnnaMarcacciBrosio, madre del giornalista e person… - GassmanGassmann : La frase più giusta l’ha espressa la madre del runner ucciso dall’orso in Trentino:”Abbattere l’orso non mi ridarà… - lino4219 : RT @TempoPreghiera: Rivolgiamo a Maria, Madre del Risorto, questa gioiosa preghiera - newsvarie : TAR LAZIO...NIENTE COGNOME DELLA MADRE SENZA IL CONSENSO DEL PADRE... -

È la toccante testimonianzagiornalista Paolo Brosio che al quotidiano Il Tirreno ha raccontato gli ultimi istanti di vita dellaAnna Marcacci , morta nella giornata di martedì all'interno ......inseriranno porzioni prelevate dal DNA frammentariotilacino all'internogenomadunnart ... una volta sviluppatosi in embrione, sarà impiantato in unasurrogata. Come altri marsupiali ...... Stefania Russolillo , 47 anni, avrebbe confessato di aver ucciso Rosa Gigante , la73enne ... L'armadelitto non è stata ancora ritrovata. La confessione Stefania Russolillo è stata fermata a ...

Napoli, madre del salumiere tiktoker Donato de Caprio uccisa a martellate; fermata una vicina: «Mi spiava» ilmattino.it

Nel cuore di una terra inospitale e insieme bellissima, va in scena il rapporto tra una madre che farebbe di tutto per il figlio e un figlio che mette in dubbio l'amore incondizionato della madre. Da ...È durata pochi minuti l'udienza del processo per l'omicidio della 22enne Agata Scuto in cui è imputato l'ex compagno della madre.