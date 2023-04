Madre costringe la figlia a subire abusi dal compagno: l'orrore sulla 12enne (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una donna residente nell'hinterland di Treviso dovrà rispondere, insieme al compagno quarantenne, di violenza sessuale su minore: avrebbe spinto la figlia di soli 12 anni ad esaudire i desideri sessuali dell'uomo, un ex-campione di arti marziali che mostrava attenzioni morbose nei confronti della piccola Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una donna residente nell'hinterland di Treviso dovrà rispondere, insieme alquarantenne, di violenza sessuale su minore: avrebbe spinto ladi soli 12 anni ad esaudire i desideri sessuali dell'uomo, un ex-campione di arti marziali che mostrava attenzioni morbose nei confronti della piccola

