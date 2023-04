Madonna di Trevignano | la statua deve essere sgomberata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Rosanna Chifari è una neurologa. Già consulente della Lega al Senato è diventata punto di riferimento della galassi… - DrPaoloMezzana : A Pomeriggio Cinque, la dottoressa Rosanna Chifari che certificherebbe le stigmate presenti sul corpo di Gisella Ca… - DAVIDPARENZO : +++Madonna di Trevignano: chi è la dottoressa che ha certificato le stigmate della santona+++molto molto molto bene… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' Madonna di #Trevignano: Indagine contro ignoti per abuso di credulità popolare Alle… - ALESSIA30705349 : RT @rep_roma: 'La statua della Madonna di Trevignano dovrà sparire entro 90 giorni', arriva l'ordinanza di demolizione [aggiornamento delle… -

La conduttrice ospiterà infatti la sorella di Emanuela Orlandi , Natalina, per poi dare ampio spazio anche al caso della (presunta) veggente delladiGisella Cardia . Scopriamo ...... ossia la storia della presunta veggente Gisella Cardia, salita all'attenzione mediatica nazionale per le ipotizzate apparizioni, lacrimazioni e non solo, della cosiddettadi...... che vive a, sul lago di Bracciano, è una sedicente veggente : grazie alle sue (presunte) doti, sarebbe in grado di testimoniare l' apparizione delladi, e di vedere la ...

Madonna di Trevignano, un nuovo racconto di Gisella: "La Madonna mi appare anche mentre lavo i piatti" TGCOM

Fanpage.it racconta l’esperienza di Nadia, che ha detto di essere stata presente quando con una piccola teglia di pizza da Gisella Cardia ci ...L'ordinanza è online nell'Albo Pretorio del Comune di Trevignano: «La destinazione del luogo è quella di paesaggio naturale agrario» ...