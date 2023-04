Madonna di Trevignano | il Comune ordina la demolizione del santuario abusivo

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo la sparizione della sedicente veggente Gisella Cardia - alias Maria Giuseppa Scarpulla - riapparsa poi alcuni giorni dopo, ora a sparire dovranno essere tutte le strutture allestite per i fedeli delladi. Lo stabilisce un'nza didelin virtù del fatto che la teca e gli arredi dell'area, dove ogni tre del mese i devoti si riuniscono, sono abusivi. L'nza dà tempo 90 giorni per demolire panche, teca, tettoia in via Campo Le Rose ed è stata comunicata alla Onlusdi. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni dell'nza la onlus sarà sanzionata e i beni e l'area saranno acquisiti a patrimonio comunale. Il documento diramato dall'ente cita una ...

