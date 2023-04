(Di mercoledì 19 aprile 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/Porro-Orso-1.mp4Jj4 va abbattuto, oppure no? E cosa conta di più: la vita di un animale pericoloso, così come definito anche dagli esperti, oppure la vita di chi vive in Trentino? Durante Quarta Repubblica si è discusso anche di questo. Da una parte Camillo Langone, favorevole ad accoppareassassino così come i lupi pericolosi e se occorre pure i gabbiani. Dall’altra Emiliana Alessandrucci, che invece propone una soluzione stile Abruzzo dove a suo dire uomo e bestia convivono pacificamente: “si è abituato a vivere nei pressi delle case e vicine all’uomo ed è più. Ucciderlo non ha senso: sembra una vendetta”. Per approfondire Abbattereassassino è legittima difesa Orso Trentino, l’unica soluzione è il ...

"Ma chi se ne frega se l'orso è spaventato". La lite sul destino di Jj4

