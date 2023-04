M5S | Fico | ' avanti con nostre proposte | Schlein? Temi in comune'

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Giusto consolidare il nostro percorso e leprogrammatiche, il Movimento deve fare il Movimento. Poi è opportuno tenere aperto un canale di confronto con il Partito democratico, valutando dove si riesce a fare qualcosa di. E' quello che stiamo facendo in queste Amministrative". Così il presidente del Comitato di Garanzia M5s ed ex presidente della Camera, Roberto, risponde ad Affaritaliani.it. Sul Pd osserva: "Non sta a me giudicare quello che fa un altro partito. Auguro a lei e alla nuova segreteria buon lavoro. Sono un uomo di sinistra che, tradito dalla sinistra, ha costruito assieme ad altre persone il Movimento 5 Stelle, un contenitore al cui interno c'erano sensibilità diverse. Il M5S è una forza progressista. Dopo un percorso lungo oggi il Movimento è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucivi9 : RT @DessiSelvaggia: @kiara86769608 @fattoquotidiano Lo scopri oggi che lo Statuto del #M5S ha stabilito solo due mandati? E chi sei tu un p… - kiara86769608 : RT @DessiSelvaggia: @kiara86769608 @fattoquotidiano Lo scopri oggi che lo Statuto del #M5S ha stabilito solo due mandati? E chi sei tu un p… - DessiSelvaggia : @kiara86769608 @fattoquotidiano Lo scopri oggi che lo Statuto del #M5S ha stabilito solo due mandati? E chi sei tu… - Silverpeer : @Roberto_Fico @SPatuanelli @M5S_Senato Speriamo che il capogruppo #m5s non presenti anche un emendamento per spegne… - DonDinDanL777 : @gpaulesu @Roberto_Fico @SPatuanelli @M5S_Senato Votati la sanità privata, gli stipendi più bassi UE, la mortificaz… -

Solo così si può capire come sia stato possibile che Robertoabbia fatto il Presidente della Camera nel governo di destra, il giallo - verde, pur professandosi sulla carta di sinistra, anzi '...Nel dialogo crescente tra nuovo Pd e, Giuseppe Conte potrebbe incontrare presto Misiani, messo da Schlein a commissario della Campania, per sottoporgli l'idea di candidare Roberto, ex ...Nuova tappa dell'evento'Verso Sud - La strada per crescere non è l'autonomia differenziata'. L'incontro è in programma ...comunale e vi parteciperà l'ex presidente della Camera Roberto. All'...

M5S: Fico, 'avanti con nostre proposte, Schlein Temi in comune' La Nuova Sardegna

Il governatore della Lombardia Fontana punta al controllo della Trenord. Il M5S avverte: si può fare solo se migliorano i servizi.Così l'ex presidente della Camera Roberto Fico in relazione al disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata ...