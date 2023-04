M come Moda, l’alfabeto dello stile secondo Giulia Rossi: una guida pratica e divertente per districarsi meglio nel guardaroba (Di mercoledì 19 aprile 2023) Da A come Abito a Z come come Zazou, tra le 132 voci dell’alfabeto della Moda raccolte da Giulia Rossi nel suo ultimo libro c’è dentro di tutto. “M come Moda. Connessioni e suggestioni con arte, cinema, letteratura e musica”, pubblicato da Pendragon, è una raccolta in ordine alfabetico di immagini, canzoni e citazioni che appartengono alla storia personale di ciascuno, attraversando epoche e generazioni. Il dizionario redatto dalla giornalista e docente di Semiotica e Comunicazione della Moda, raccoglie e disegna un filo rosso che inanella la storia dell’uomo nella sua constante e mai conclusa ricerca di espressione, autoaffermazione e negazione attraverso l’immagine che si cuce addosso, che scrive nelle pagine della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Da AAbito a ZZazou, tra le 132 voci deldellaraccolte danel suo ultimo libro c’è dentro di tutto. “M. Connessioni e suggestioni con arte, cinema, letteratura e musica”, pubblicato da Pendragon, è una raccolta in ordine alfabetico di immagini, canzoni e citazioni che appartengono alla storia personale di ciascuno, attraversando epoche e generazioni. Il dizionario redatto dalla giornalista e docente di Semiotica e Comunicazione della, raccoglie e disegna un filo rosso che inanella la storia dell’uomo nella sua constante e mai conclusa ricerca di espressione, autoaffermazione e negazione attraverso l’immagine che si cuce addosso, che scrive nelle pagine della ...

