L' urgenza di Vinicio Il poeta musicante canta la resistenza | la guerra | la telepolitica

(Di mercoledì 19 aprile 2023) "Tredici canzoni urgenti" non è un disco agit-prop, militante. Ma è pieno di musica: suoni antichi ma con sporcature molto contemporanee, non troppo pettinato, pieno di sostanza, fatto di colori accesi e spesso commoventi

Capossela come Ariosto: cantare di audaci imprese sarà il raccontare la follia del mondo. Il paragone con l'Orlando Furioso non è casuale. E' l'a scatenare la tempesta artistica che si ...È una sorta di Elogio della follia alla maniera diCapossela, un saggio esistenziale ma pure politico e amoroso di un artista di 58 anni che ha l'"" di spiegarsi e lo fa appellandosi ...... a partire dal Festival di Sanremo ', diceCapossela . Dal circuito nazionalpopolare, non è ... Le canzoni sono nate tutte insieme, all'inizio del 2022, generate da un sentimento di'. ...

"Tredici canzoni urgenti" non è un disco “agit-pro”, militante. Ma è pieno di musica: suoni antichi ma con sporcature molto contemporanee, non ...In uscita il 21 aprile, il disco 'Tredici canzoni urgenti' mette insieme tanti stili musicali con un unico scopo: "Raccontare ciò che stiamo vivendo: l'odio, le disciminazioni razziali, la cultura tos ...