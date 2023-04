(Di mercoledì 19 aprile 2023) Rendere le citta? deiper le: questa e? la mission dixstrada e obiettivo finale dei. Isono dei locali commerciali formati e sensibilizzati sulla violenza e sulla sicurezza in strada dal team legale e psicologico di Dxs. Sparsi nelle citta? d’Italia, sono deidove ogni donna vittima di soprusi di genere, puo? chiedere aiuto e trovare un rifugio sicuro in caso di pericolo. L’aiuto e? trasversale. E’ istantaneo grazie ad azioni concrete ed immediate: ? far entrare la donna dentro al locale se inseguita ed assicurarsi che il pericolo cessi ? chiamare le forze dell’ordine ? indirizzare la vittima alla Casa dellepiu? vicina ? indirizzare la vittima all’ospedale ...

Luoghi sicuri per le donne in città: ecco i Punti Viola di Donnexstrada TPI

