L'Ungheria autorizza il transito dei cereali ucraini. L'Ue tenta di cambiare approccio (Di mercoledì 19 aprile 2023) BRUXELLES - Dopo un divieto molto criticato dall'Ue, le autorità ungheresi hanno dato il via libera, condizionato , all'importazione di cereali ucraini. Lo ha annunciato il sottosegretario del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 aprile 2023) BRUXELLES - Dopo un divieto molto criticato dall'Ue, le autorità ungheresi hanno dato il via libera, condizionato , all'importazione di. Lo ha annunciato il sottosegretario del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BiribissiBlog : Il Parlamento dell'#Ungheria ha approvato un disegno di legge che consente ai cittadini di denunciare alle autorità… - infoitestero : L’Ungheria autorizza il transito di grano ucraino - mickycaruso : RT @fattoquotidiano: L’Ungheria autorizza il transito di grano ucraino. Ma il blocco sull’import resta in vigore - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: L’Ungheria autorizza il transito di grano ucraino. Ma il blocco sull’import resta in vigore - Dome689 : RT @fattoquotidiano: L’Ungheria autorizza il transito di grano ucraino. Ma il blocco sull’import resta in vigore -