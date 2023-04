“Lui era nella chiesa”. Isola dei Famosi 2023, il gossip pazzesco sul fidanzato di Cristina Scuccia (Di mercoledì 19 aprile 2023) All’Isola dei Famosi 2023 una delle grandi protagoniste sarà sicuramente Cristina Scuccia. E ora si è scoperto qualcosa di molto importante, infatti avrebbe un fidanzato nonostante non l’abbia mai confermato. La madre della naufraga ha ammesso che sarebbe felice se lei trovasse l’amore in Honduras, ma a quanto pare ce l’avrebbe già e sappiamo anche qualcosa in più sull’identikit di lui. Ovviamente non è da escludere che durante il suo percorso nel reality show possa dire qualcosa in più. Intanto, sulla concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 Cristina Scuccia che avrebbe un fidanzato sebbene ci siano state smentite, è intervenuta Suor Anna Alfieri: “Non mi ha stupito l’uscita ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) All’deiuna delle grandi protagoniste sarà sicuramente. E ora si è scoperto qualcosa di molto importante, infatti avrebbe unnonostante non l’abbia mai confermato. La madre della naufraga ha ammesso che sarebbe felice se lei trovasse l’amore in Honduras, ma a quanto pare ce l’avrebbe già e sappiamo anche qualcosa in più sull’identikit di lui. Ovviamente non è da escludere che durante il suo percorso nel reality show possa dire qualcosa in più. Intanto, sulla concorrente dell’deiche avrebbe unsebbene ci siano state smentite, è intervenuta Suor Anna Alfieri: “Non mi ha stupito l’uscita ...

