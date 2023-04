Luciano Spalletti furente dopo Napoli-Milan: “Su Lozano era rigore!” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rabbia e delusione. Tutto giustificato, alla fine. Napoli-Milan, secondo atto dei quarti di finale della UEFA Champions League, non ha sorriso alla compagine campana che è stata eliminata (2-1 il finale) dai rossoneri nel derby italiano della massima coppa europea per club. Il mister di Certaldo ha analizzato in conferenza stampa la cocente dipartita dei suoi ragazzi, vicini a vincere lo scudetto in Serie A, portando all’attenzione dei cronisti il rigore non concesso a Lozano. È un Luciano Spalletti amareggiato e triste per i suoi ragazzi. Le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa (Credit foto – Youtube)“Pressione su Kvaratskhelia? Il ragazzo è sano, sensibile, ha straordinaria qualità. ha tirato fuori comunque situazioni e poi ha trovato i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rabbia e delusione. Tutto giustificato, alla fine., secondo atto dei quarti di finale della UEFA Champions League, non ha sorriso alla compagine campana che è stata eliminata (2-1 il finale) dai rossoneri nel derby italiano della massima coppa europea per club. Il mister di Certaldo ha analizzato in conferenza stampa la cocente dipartita dei suoi ragazzi, vicini a vincere lo scudetto in Serie A, portando all’attenzione dei cronisti il rigore non concesso a. È unamareggiato e triste per i suoi ragazzi. Le dichiarazioni diin conferenza stampa (Credit foto – Youtube)“Pressione su Kvaratskhelia? Il ragazzo è sano, sensibile, ha straordinaria qualità. ha tirato fuori comunque situazioni e poi ha trovato i ...

