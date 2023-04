Luce dei tuoi occhi 2 streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Questa sera, mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda ladidei2, lastagione della fiction Mediaset con protagonista Anna Valle e Giuseppe Zeno. Emma Conti scoprirà chi è sua figlia? Alla regia dellastagione è stato confermato Fabrizio Costa. La sceneggiatura è stata invece scritta da Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauro Casiraghi.dei2 intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La fiction, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Ma cosa succederà? Nonostante il dolore di non ...

Anna Valle e Giuseppe Zeno tornano protagonisti su Canale 5 con la seconda puntata della serie Luce dei tuoi occhi 2. Dopo aver ritrovato la figlia creduta morta, nel nuovo appuntamento – in onda stas ...Dopo la buona partenza della settimana scorsa, mercoledì 19 aprile torna su Canale 5 la serie con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin. Ora tutti sanno al verità: Diana è figlia di Emma Cont ...