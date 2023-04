Luce dei tuoi Occhi 2 non si ferma, le anticipazioni della puntata del 25 aprile (Di mercoledì 19 aprile 2023) Luce dei tuoi Occhi 2 non si ferma, non lo farà per il ponte del 25 aprile e non lo farà nemmeno in nome del super match Juventus – Inter, semifinale della Coppa Italia 2023 che andrà in onda proprio al mercoledì, il 26 aprile. Proprio per questo cambierà la programmazione di Luce dei tuoi Occhi 2 che non andrà in onda al mercoledì ma traslocherà eccezionalmente al martedì anticipando di un giorno, ma cosa succederà nella terza puntata? Il nuovo episodio di Luce dei tuoi Occhi 2 si aprirà con un delitto e toccherà proprio ad Emma trovare alcuni oggetti che appartenevano alla figlia proprio sul luogo del crimine, cosa significano quei braccialetti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023)dei2 non si, non lo farà per il ponte del 25e non lo farà nemmeno in nome del super match Juventus – Inter, semifinaleCoppa Italia 2023 che andrà in onda proprio al mercoledì, il 26. Proprio per questo cambierà la programmazione didei2 che non andrà in onda al mercoledì ma traslocherà eccezionalmente al martedì anticipando di un giorno, ma cosa succederà nella terza? Il nuovo episodio didei2 si aprirà con un delitto e toccherà proprio ad Emma trovare alcuni oggetti che appartenevano alla figlia proprio sul luogo del crimine, cosa significano quei braccialetti ...

