Luce dei tuoi occhi 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (Di mercoledì 19 aprile 2023) Stasera, mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction Mediaset con protagonista Anna Valle e Giuseppe Zeno. Emma Conti scoprirà chi è sua figlia? Alla regia della seconda stagione è stato confermato Fabrizio Costa. La sceneggiatura è stata invece scritta da Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauro Casiraghi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Nel corso della seconda puntata Diana, dopo avere appreso la verità sulle sue origini, non riesce ad accettare la sua identità. Nel tentativo di fermare il turbinio di pensieri nella sua testa, cede alle ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Stasera, mercoledì 19 aprile 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda ladidei2, lastagionefiction Mediaset con protagonista Anna Valle e Giuseppe Zeno. Emma Conti scoprirà chi è sua figlia? Alla regiastagione è stato confermato Fabrizio Costa. La sceneggiatura è stata invece scritta da Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauro Casiraghi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel corsoDiana, dopo avere appreso la verità sulle sue origini, non riesce ad accettare la sua identità. Nel tentativo di fermare il turbinio di pensieri nella sua testa, cede alle ...

