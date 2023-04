Luce dei tuoi occhi 2: le anticipazioni della seconda puntata (Di mercoledì 19 aprile 2023) La sconvolgente verità è venuta a galla rompendo ogni equilibrio: Petra ha confessato a Emma che Diana è la sua bambina perduta, Alice. Ma il misterioso passato, l'animo tormentato e i segreti che la ragazza ancora cela, rischiano di provocare un terremoto ancora più grande. Comincia così la seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la serie di Canale 5 con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin, che la scorsa settimana ha debuttato con buoni ascolti, confermando la forza del thriller melò ambientato a Vicenza. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda mercoledì 19 aprile. Luce dei tuoi occhi 2, le anticipazioni della seconda puntata Diana (Irene Paloma Jonas) è sconvolta ... Leggi su panorama (Di mercoledì 19 aprile 2023) La sconvolgente verità è venuta a galla rompendo ogni equilibrio: Petra ha confessato a Emma che Diana è la sua bambina perduta, Alice. Ma il misterioso passato, l'animo tormentato e i segreti che la ragazza ancora cela, rischiano di provocare un terremoto ancora più grande. Comincia così ladidei2, la serie di Canale 5 con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin, che la scorsa settimana ha debuttato con buoni ascolti, confermando la forza del thriller melò ambientato a Vicenza. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda mercoledì 19 aprile.dei2, leDiana (Irene Paloma Jonas) è sconvolta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Dopo le rivelazioni di Fuori dal Coro e La Verità, le vittime di effetti avversi e i medici sospesi, organizzati in… - borghi_claudio : Memorabile... una serata molto istruttiva alla luce dei dati definitivi che ormai sono sul tavolo. Da riguardare.… - Agenzia_Ansa : Un altro caso di un bimbo appena dato alla luce e lasciato in ospedale in modo che possa essere adottato è avvenuto… - g1orjia : RT @turist4life: è assurdo che la SUA prof mandi dei guanti contro il suo stesso allievo letteralmente lo sta mettendo in difficoltà e lo s… - FedericaSilvani : Stasera c’è luce dei tuoi occhi su canale cinque andate a streammare #gfvip #INCORVASSI #oriele #donnalisi… -