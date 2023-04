Luce dei Tuoi Occhi 2: la terza puntata si sposta a martedì 25 aprile 2023 – anticipazioni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Luce dei Tuoi Occhi anticipazioni Luce dei Tuoi Occhi 2: terza puntata di martedì 25 aprile 2023 2×03 – Proprio nel luogo dove sembra essersi consumato un omicidio, Emma trova per caso un braccialetto di Diana. Miranda, travisando il contenuto di un bigliettino non indirizzato a lei, accusa apertamente la figlia di Emma di essere coinvolta nel delitto. Le indagini della polizia a questo punto si concentrano proprio su Diana: sia Emma che Petra vorrebbero proteggere la ragazza, ma non riescono a trovare una vera alleanza. La collaborazione con l’etoile non è voluta soprattutto dalla Novak, che si scopre sempre di più attratta da Enrico. Questa complessa situazione provoca una ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 19 aprile 2023)deidei2:di252×03 – Proprio nel luogo dove sembra essersi consumato un omicidio, Emma trova per caso un braccialetto di Diana. Miranda, travisando il contenuto di un bigliettino non indirizzato a lei, accusa apertamente la figlia di Emma di essere coinvolta nel delitto. Le indagini della polizia a questo punto si concentrano proprio su Diana: sia Emma che Petra vorrebbero proteggere la ragazza, ma non riescono a trovare una vera alleanza. La collaborazione con l’etoile non è voluta soprattutto dalla Novak, che si scopre sempre di più attratta da Enrico. Questa complessa situazione provoca una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Dopo le rivelazioni di Fuori dal Coro e La Verità, le vittime di effetti avversi e i medici sospesi, organizzati in… - borghi_claudio : Memorabile... una serata molto istruttiva alla luce dei dati definitivi che ormai sono sul tavolo. Da riguardare.… - Agenzia_Ansa : Un altro caso di un bimbo appena dato alla luce e lasciato in ospedale in modo che possa essere adottato è avvenuto… - chiccacri1 : @ANYMORE77391699 Rimane lei la Luce dei nostri Occhi - Alessia25890 : Guardatevi la fiction con Anna Valle e non rompete le palle. Merita veramente questa fiction Luce dei Tuoi occhi. A… -