Luca Tisi ucciso con 30 coltellate e un colpo alla testa | ci sono due sospettati

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Cidueper l'omicidio di, il senzatetto di 58 anni trovato morto a Udine lo scorso sabato 15 aprile. Gli agenti di polizia hanno posto due uomini in stato di fermo. I due condividono lo stesso appartamento in via...

Gli agenti di polizia hanno posto due persone in stato di fermo nell'ambito delle indagini per l'omicidio del senzatetto. Le due persone si trovano in Questura a Udine. Lo confermano all'ANSA fonti qualificate che partecipano all'inchiesta. Le due persone fermate sono state prelevate nella loro abitazione - ...... attorno alle 10 di mattina nella loro abitazione dagli agenti della Squadra Mobile di Pordenone, dopo una perquisizione in via Deciani, in relazione all'omicidio del senzatetto. L'omicidio ...- - > Due persone fermate per l'omicidio di. Potrebbe essere arrivata una svolta nelle indagini per l'efferato omicidio di, il senzatetto ammazzato sabato mattina in Galleria Capitol a Udine. Secondo quanto si apprende, una ...

Omicidio Tisi, in due uomini portati in questura, uno ha cercato di scappare UdineToday

I sospettati, di cui non è stata ancora resa nota l’identità, vengono interrogati in questura. Il clochard era stato stordito con un cric e poi finito con diversi fendenti ...UDINE, 19 APR - Gli agenti di polizia hanno posto due persone in stato di fermo nell'ambito delle indagini per l'omicidio del senzatetto Luca Tisi. Le due persone si trovano in Questura a Udine. Lo ...