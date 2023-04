Lozano arrabbiato | sui social la foto del rigore mancato

... e soprattutto. L'arbitro non ha saputo dimostrarsi all'altezza di una partita tanto ... Attenzione che non ha dedicato, invece, a. Kvaratskhelia non è stato brillante, così come nella ...... mercoledì prossimo al 'Maradona' arriverà un Eintrachtper il divieto di vendita dei ... Mancherà lo squalificato Mario Rui, ma molto probabilmente non ci sarà neanche, fermo per un ......è una squadra fortissima giocando in contropiede" La Uefa ha premiatoquesta sera "...ha fatto girare palla e sotto questo aspetto ha delle potenzialità enormi" Non èper non ...

Ambrosini accusa Lozano nella telecronaca di Milan-Napoli, poi ... Fanpage.it

Il terzino sinistro (e vicecapitano) del Milan Theo Hernandez è stato certamente tra i protagonisti della partita di andata dei quarti di Champions contro il Napoli, vinta 1-0 dai ...Meret 6 - Una parata ad inizio gara, poi vive un pomeriggio di grande tranquillità e si limita ad un giro-palla senza pressione. Di Lorenzo 6,5 - Spalletti non rinuncia mai al capitano che in effetti ...