Lovers, il festival di cinema Lgbt+ a Torino è l’occasione per tornare in sala. E parlare di diritti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un’occasione straordinaria per andare al cinema, per tornare al cinema, nelle sale. E’ iniziato Lovers a Torino, 38esima (trentottesima!) edizione del più forte festival del cinema Lgbtqia+ in Italia, e la direttrice, Vladimir Luxuria, lo ha aperto proprio con un appello a ritrovarsi nelle sale del cinema Massimo. Il festival è fitto di proiezioni fino a domenica compresa. Sono – come caratteristico di questi festival – film inediti non solo nelle sale ma neanche scaricabili da Internet, solitamente recentissimi e dedicati a storie di gay, lesbiche, trans e persone non binarie in genere. Sono lunghi, corti, documentari e ci sono solo poche ma leggendarie riproposizioni (Una giornata particolare, sabato alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Un’occasione straordinaria per andare al, peral, nelle sale. E’ iniziato, 38esima (trentottesima!) edizione del più fortedelLgbtqia+ in Italia, e la direttrice, Vladimir Luxuria, lo ha aperto proprio con un appello a ritrovarsi nelle sale delMassimo. Ilè fitto di proiezioni fino a domenica compresa. Sono – come caratteristico di questi– film inediti non solo nelle sale ma neanche scaricabili da Internet, solitamente recentissimi e dedicati a storie di gay, lesbiche, trans e persone non binarie in genere. Sono lunghi, corti, documentari e ci sono solo poche ma leggendarie riproposizioni (Una giornata particolare, sabato alle ...

