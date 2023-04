Lotus - Con la Eletre punta anche alle flotte aziendali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Può sembrare strano parlare di Lotus in chiave di auto aziendali e, in effetti, un po' lo è, se non altro alla luce del passato, ricco di gloria non solo sportiva, del brand britannico, oggi finito nelle mani del colosso cinese Geely. Le cose, però, anche dalle parti di Hethel sono cambiate, e parecchio, e la car line del marchio fondato nel 1948 da Colin Chapman sta cambiando pelle. Già oggi, infatti, è disponibile la Eletre, prima Suv della Casa britannica, ma anche primo modello full electric, al quale si aggiungeranno, nel 2024, una berlina e, successivamente, un'altra vettura a ruote alte, ma più compatta, entrambe sempre a batteria. Qualcosa di molto diverso da quanto visto finora, dunque, e, per la prima volta, appetibile anche per i fleet manager, che potranno ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 aprile 2023) Può sembrare strano parlare diin chiave di autoe, in effetti, un po' lo è, se non altro alla luce del passato, ricco di gloria non solo sportiva, del brand britannico, oggi finito nelle mani del colosso cinese Geely. Le cose, però,parti di Hethel sono cambiate, e parecchio, e la car line del marchio fondato nel 1948 da Colin Chapman sta cambiando pelle. Già oggi, infatti, è disponibile la, prima Suv della Casa britannica, maprimo modello full electric, al quale si aggiungeranno, nel 2024, una berlina e, successivamente, un'altra vettura a ruote alte, ma più compatta, entrambe sempre a batteria. Qualcosa di molto diverso da quanto visto finora, dunque, e, per la prima volta, appetibileper i fleet manager, che potranno ...

