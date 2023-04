(Di mercoledì 19 aprile 2023) Si ferma proprio all’ultimo ostacolo la cavalcata dinella categoria -74 kg ai Campionatidilibera, in corso di svolgimento a Zagabria. L’italo-cubano, protagonista ieri di un cammino esaltante nelle eliminatorie, ha perso nuovamente incontro il russo naturalizzato slovacco Tajmurazdovendosi accontentare di uncomunque significativo. Si tratta della prima meda per la spedizione azzurra in Croazia, mentre il trentenne nativo di Matanzas è arrivato a quota otto podi continentali consecutivi (con quattro titoli) dimostrando una costanza di rendimento impressionante e candidandosi ad un ruolo da protagonista anche in vista dei prossimi Campionati Mondiali di Belgrado, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Lotta, Frank Chamizo perde in finale con Salkazanov ed è argento nei 74 kg agli Europei 2023 - - lattuga99 : Medaglia d'Argento per Frank Chamizo nella lotta stile libero -74kg agli Europei di lotta di Zagabria?????? #lotta #EuropeiLotta #sport - infoitsport : Lotta, Frank Chamizo e Abraham Conyedo a braccetto in semifinale agli Europei! - infoitsport : Lotta, Frank Chamizo torna a ruggire ed è in finale agli Europei! Conyedo si giocherà il bronzo - Frank_Fadeout : RT @iacopo_melio: Quello che potrebbe accadere a Partinico è uno scenario inaccettabile: un ennesimo schiaffo non solo alla memoria di Pepp… -

Si ferma proprio all’ultimo ostacolo la cavalcata di Frank Chamizo nella categoria -74 kg ai Campionati Europei di lotta libera 2023, in corso di svolgimento a Zagabria. L’italo-cubano, protagonista i ...Arriva la prima finale per l’oro per l’Italia agli Europei 2023 di lotta: a Zagabria, in Croazia, nello stile libero, Frank Chamizo raggiunge l’ultimo atto nei -74 kg! Non riesce ad emularlo Abraham d ...