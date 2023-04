Lotta | Frank Chamizo argento agli Europei | “Superato il brutto periodo | è un nuovo inizio”

(Di mercoledì 19 aprile 2023)ha conquistato la meda d’2023 di, in corso di svolgimento a Zagabria (Croazia). L’azzurro si è dovuto arrendere soltanto nella finale dei 74 kg al cospetto dello slovacco Taimuraz Salkazanov, contro cui cercava la rivincita dopo la sconfitta rimediata lo scorso anno proprio nell’atto conclusivo della rassegna continentale. Il nostro portacolori ha ritoccato così il proprio palmares europeo (4 ori, 3 argenti, 2 bronzi).ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Questa meda per me ha un valore immenso perché oltre a portare lustro all’Italia, mi aiuta a dimostrare a tutti che hoil...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... asluigi46 : RT @Eurosport_IT: BRAVO FRANK! ???? L'azzurro porta a casa una bella medaglia d'argento: Chamizo infatti si arrende solo in finale contro S… - Arenel25 : RT @Eurosport_IT: BRAVO FRANK! ???? L'azzurro porta a casa una bella medaglia d'argento: Chamizo infatti si arrende solo in finale contro S… - carminevallett1 : RT @Eurosport_IT: BRAVO FRANK! ???? L'azzurro porta a casa una bella medaglia d'argento: Chamizo infatti si arrende solo in finale contro S… - Eurosport_IT : BRAVO FRANK! ???? L'azzurro porta a casa una bella medaglia d'argento: Chamizo infatti si arrende solo in finale co… - FijlkamOfficial : Frank d’argento e Abraham quinto agli Europei 2023. Domani la finalina di Liuzzi sulla RAI -

L'italo-cubano, alla prima grande manifestazione internazionale dopo lo stop di 3 mesi per positività a una sostanza stupefacente, perde 3-1 la ...Frank Chamizo conquista la medaglia d'argento agli Europei di lotta libera in corso a Zagabria. L'atleta di origine cubana, che ha gareggiato in maniera brillante nelle eliminatorie, ha ceduto nell'ul ...