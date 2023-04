Lotta | Europei 2023 | Abraham Conyedo è quinto nei pesi massimi | Emanuela Liuzzi si gioca il bronzo nei 50 kg

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Bilancio agrodolce per l’Italia al termine della terza giornata dei Campionatidiolimpica, in corso di svolgimento a Zagabria (in Croazia). Frank Chamizo ha conquistato l’argento nei 74 kg stile libero regalando la prima medaglia alla spedizione tricolore, mentreha perso la finale per ilnei 125 kg contro l’azero Giorgi Meshvildishvili per 4-7 chiudendo in quinta posizione la rassegna continentale. Day-3 in cui sono andate in scena le ultime finali dellalibera maschile. Per quanto concerne le categorie di peso olimpiche, lo slovacco Tajmuraz Salkazanov ha ottenuto il terzo titolo europeo consecutivo nei 74 kg, mentre il greco Dauren Kurugliev ha trionfato negli 86 kg avendo la meglio in Finale sul sammarinese Myles ...

Ai Campionati Europei di Lotta Myles Amine Mularoni si deve arrendere nella finale per l'oro, con l'atleta del Titano che perde 3 - 1 ai punti contro il greco Dauren Kurugliev e termina conquistando la

Lotta, Europei 2023: Simone Vincenzo Piroddu e Benjamin Konrad Honis chiudono quinti OA Sport

