L'orso Jj4 va abbattuto? Il sondaggio a sorpresa (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'orso Jj4 è in gabbia. Dopo essere stato catturato nei boschi della Val Meledrio in Trentino, le autorità lo hanno trasferito all'interno della trappola-tubo fino all'area faunistica del Casteller, una riserva pensata appositamente per gli orsi "problematici". Come Jj4. Il presidente della provincia non fa passi indietro e intende abbatterlo: aspetta l'udienza dell'11 maggio del Tar, quando i giudici amministrativi dovranno esprimersi sul ricorso presentato dalle associazioni animaliste che lo vorrebbero salvare dall'eutanasia. Che la questione "orso" abbia diviso gli italiani è cosa nota. E anche i commensali di questa Zuppa non sempre concordano con chi, come noi su queste pagine, chiede che si uccida l'animale per preservare l'uomo. In fondo, e non bisogna mai dimenticarlo, Jj4 ha ucciso un povero 26enne colpevole solo di essere andato a correre nel bosco dietro ...

