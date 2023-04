Loris Baz annuncia | “Cara Superbike | ci vediamo ad Assen!”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il momento delle verità (e della felicità) è finalmente arrivato perBaz, centauro in forza al team BMW nel Mondiale 2023 di. Il francese era stato coinvolto in uno scontro di pista da Alex Lowes nella Superpole Race di Mandalika (Indonesia) e il referto dei medici non era stato granché positivo: diverse fratture alla gamba destra. Complice il lungo stop del campionato di SBK, il ragazzo è riuscito a recuperare centrando l’obiettivo che si era imposto subito dopo l’operazione: tornare in pista ad Assen, nel Gran Premio d’Olanda. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato che ha affidato la notizia ai suoi canali social. Le dichiarazioni diBaz di BMW: “Grazie a tutti per il sostegno” (Credit foto – pagina Facebook del centauro)“CiadNon vedo l’ora di ...

Il primo contatto La domenica di Mandalika è da dimenticare in fretta per due piloti come Alex Lowes e, soprattutto,, protagonisti di due contatti in occasione della Superpole Race . Nel primo, il britannico della Kawasaki ha perso il controllo della sua moto in ingresso di curva 2 colpendo la BMW del ...Succede di tutto nella domenica di Mandalika in SBK. In Superpole Race Lowes litiga con Petrucci e poi colpisce la gamba di, fratturandogli tibia e caviglia. Nel mentre Rea attacca con decisione Bautista che, fuori traiettoria, scivola. Razgatlioglu ringrazia. Nella gara lunga l'atmosfera non si quieta. Un volo ...... interrotta con bandiera rossa per i fluidi persi dalla moto di Alex Lowes che è caduto al primo giro dopo un contatto con Danilo Petrucci , coinvolgendo anche. Nel passaggio successivo ...

