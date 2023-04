(Di mercoledì 19 aprile 2023)ha sconfitto Jason Kubler al suo debutto nel torneo ATP 500 die si è così qualificato agli ottavi di finale, dove fronteggerà il britannico Cameron Norrie in un avvincente testa a testa. Il tennista toscano, che la scorsa settimana aveva firmato l’impresa contro Novak Djokovic al Masters 1000 di Montecarlo, insegue un colpaccio di lusso sulla terra rossa spagnola, in modo da qualificarsi ai quarti di finale dove potrebbe materializzarsi un nuovo incrocio con Jannik Sinner dopo il ko maturato nel Principato. Il successo odierno ha permesso adire unanelATP: comunque vada la sua avventura sul mattone tritato catalano, il 21enne sarà almeno il numero 19 al mondo. Ha infatti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : LORENZO NON PERDE TEMPO! ?? Musetti conquista gli ottavi di finale a Barcellona sbarazzandosi in due seti di Kuble… - Eurosport_IT : JANNIK SINNER IN SEMIFINALEEEEEEE! ???? Non c'è storia nel derby italiano a Monte-Carlo: Lorenzo Musetti si arrende… - SuperTennisTv : La vittoria più importante della carriera di Lorenzo! ?? La prima contro Djokovic ? La prima contro un n.1 ? ?? All… - OA_Sport : Lorenzo Musetti guadagna una posizione nel ranking ATP! Come cambia la classifica a Barcellona: le proiezioni - - LorenzoAndreol4 : RT @SuperTennisTv: ???? #ATP 500 Barcellona?? Lorenzo Musetti supera Kubler 6-3 6-1 e avanza agli ottavi, dove affronterà Norrie ?? Stop per P… -

Vince senza problemi, in due set,. Nel torneo ATP 500 di Barcellona, il tennista di Carrara in poco più di un'ora (per la precisione un'ora e tredici minuti) supera senza particolari pressioni o difficoltà l'avversario ...strappa applausi e sprecando poche energie passa il turno: negli ottavi ci sarà Norrie, match inedito dal nostro inviato a Barcellona [9] L.b. J. Kubler 6 - 3 6 - 1 Ottima ...Atp Tennis L'obiettivo diera quello di non farsi trovare impreparato e confermare i numerosi passi in avanti compiuti a Monte - Carlo, dove ha sconfitto per la prima volta il numero uno del mondo Novak ...

Lorenzo Musetti svela il suo grande sogno Sportal

Lorenzo Musetti ha sconfitto Jason Kubler al suo debutto nel torneo ATP 500 di Barcellona e si è così qualificato agli ottavi di finale, dove fronteggerà il britannico Cameron Norrie in un avvincente ...Ecco come è andato il match valido per il secondo turno dell'Atp 500 di Barcellona tra Lorenzo Musetti e Jason Kubler.