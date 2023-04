Loredana Bertè annulla il tour | operata d’urgenza

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Poche ore fa, con un comunicato a sorpresa dello staff di, vengonote tutte le date dei suoi concerti. Si legge che la cantante non sta affatto bene e che dopo un controllo sarà necessario sottoporsi ad un intervento chirurgico. Viene poi spiegato cosa fare a chi aveva già acquistato il biglietto, dopo aver rassicurato i fans con la notizia che non appena sarà possibile,sarà di nuovo sul palco più in forma che mai. Il comunicato su: “fa molto male” Ecco quali sono le parole che si leggono e annunciano lo stop forzato diBerté: ” È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MisterMovieIT : Loredana Bertè sta male: tour rinviato, ecco perché - RadioCity_it : Loredana Bertè costretta a rimandare il 'Manifesto tour teatrale 2023' per un'operazione d'urgenza. Lo staff dell'a… - AnnamariGnisci : In bocca al lupo! - Dimsuonosoft : Loredana Bertè, operazione chirurgica urgente: tour rinviato - angiuoniluigi : RT @fanpage: Loredana Bertè è stata costretta a rinviare il tour a causa di un'operazione importante a cui deve sottoporsi. -

Operazione d'urgenza e tour teatrale rinviato per. Lo staff dell'artista calabrese, in un comunicato pubblicato sulle sue pagine social, fa sapere che "dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, dovrà sottoporsi ad un ......annulla il tour per sottoporsi a un intervento. Ma, assicura lo staff, non è in pericolo di vita • Ciro Immobile è stato dimesso dal Gemelli. Resta in ospedale la figlia di 10 ...Estratto dell'articolo da www.repubblica.itberte Operazione d'urgenza e tour teatrale rinviato per. Lo staff dell'artista [...] fa sapere che 'dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, ...