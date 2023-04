L’ordine dei veterinari contro l’abbattimento di JJ4 | «Colleghi | non uccidetela» Ecco cosa succede ora

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L’orsa JJ4 sta bene. Dopo la cattura con la trappola a tubo dove è entrata attratta da mele e miele, l’esemplare del peso di circa 150 chili è stato trasferito nel centro faunistico di Casteller (Tn) dove rimarrà temporaneamente in cattività in attesa che venga presa una decisione sul suo futuro. Proprio questo è il fulcro del dibattito che continua ormai da giorni intorno all’animale che ha aggredito e ucciso il podista Andrea Papi, al quale oggi si sono aggiunti iprofessionale della provincia autonoma si scagliail presidente del Trentino Maurizio Fugatti intenzionato a far abbattere l’animale se il Tar dovesse dare il via libera. Citando il codice deontologico,deisollecita «iprofessionisti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : ?????? IMPORTANTE! #JJ5, l’Ordine dei Veterinari di Trento vieta ai propri iscritti di praticare l’eutanasia sull’orsa… - taila44991038 : RT @enpaonlus: ?????? IMPORTANTE! #JJ5, l’Ordine dei Veterinari di Trento vieta ai propri iscritti di praticare l’eutanasia sull’orsa catturat… - angelaferrero2 : RT @enpaonlus: ?????? IMPORTANTE! #JJ5, l’Ordine dei Veterinari di Trento vieta ai propri iscritti di praticare l’eutanasia sull’orsa catturat… - LuciaLaVita1 : RT @M5SBerlino: Uccisione #Jj4 ?? l'Ordine dei Veterinari del Trentino contro Fugatti: ?? ''Sollecitiamo i colleghi veterinari a non esegu… - massimo4951 : RT @enpaonlus: ?????? IMPORTANTE! #JJ5, l’Ordine dei Veterinari di Trento vieta ai propri iscritti di praticare l’eutanasia sull’orsa catturat… -

'aumentotassi d'interesse di solito smorza'attrattiva ...Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' inalla ...... di non assumere alcuna iniziativa che possa provocare la morte del soggetto per eutanasia, se non in precedenza concordata con il presente", scriveveterinari in un documento in ...... con gli investitori alle prese con un'altra serie di trimestrali e la prospettiva di un altro rialzotassi d'interesse negli Stati Uniti per combattere'inflazion. Il titolo di Morgan Stanley ...