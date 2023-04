Longhi: «L’Inter più che pazza, quest’anno è bipolare» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Bruno Longhi ha parlato a Radio Sportiva in vista della sfida di stasera tra Inter e Benfica, valida per il ritorno dei quarti di Champions League. bipolare – Bruno Longhi ha presentato così la sfida tra Inter e Benfica di questa sera: «L’Inter è chiamata a riabilitare questa stagione. Contro il Benfica ha un bilancio favorevole, tre vittorie e un pareggio. Non occorre l’impresa ma un attenta gestione del risultato. Cosa che ha saputo fare a Oporto. La prudenza non è mai troppa con una squadra pazza, o meglio bipolare. Nella gare secche ha sempre saputo mantenere la schiena dritta. Va sempre ricordato che la Champions è la competizione degli episodi. L’Inter è padrona del suo destino». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Brunoha parlato a Radio Sportiva in vista della sfida di stasera tra Inter e Benfica, valida per il ritorno dei quarti di Champions League.– Brunoha presentato così la sfida tra Inter e Benfica di questa sera: «è chiamata a riabilitare questa stagione. Contro il Benfica ha un bilancio favorevole, tre vittorie e un pareggio. Non occorre l’impresa ma un attenta gestione del risultato. Cosa che ha saputo fare a Oporto. La prudenza non è mai troppa con una squadra, o meglio. Nella gare secche ha sempre saputo mantenere la schiena dritta. Va sempre ricordato che la Champions è la competizione degli episodi.è padrona del suo destino». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Longhi: «L'Inter più che pazza, quest'anno è bipolare» - - IvanFCIM : RT @internewsit: ???? IN ESCLUSIVA ???? Bruno Longhi ha parlato con noi della situazione dell'#Inter, dai risultati in campionato e quelli i… - ema9_45 : RT @internewsit: ???? IN ESCLUSIVA ???? Bruno Longhi ha parlato con noi della situazione dell'#Inter, dai risultati in campionato e quelli i… - internewsit : ???? IN ESCLUSIVA ???? Bruno Longhi ha parlato con noi della situazione dell'#Inter, dai risultati in campionato e q… - gianlucarossitv : Video-editoriale del 15.4.2023 Via alla 30ª giornata di #SerieA. Quando conteranno le imminenti gare europee, in pa… -