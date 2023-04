Lombardia | Fontana | ' nuova stagione turistica lago Ceresio sarà ricca di eventi'

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - Tante novità in vista per ladela partire dalle attività outdoor come trekking, sport d'acqua e tanta cultura. È però soprattutto il turismo delle due ruote a farla da padrone per la felicità di coloro che, sempre più numerosi, sono alla ricerca di nuovi percorsi. L'ampia propostadelè stata presentata all'ufficio territorio regionale di Como durante una conferenza stampa cui hanno partecipato gli assessori regionali Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda), Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione). Ha mandato un video messaggio anche il presidente della Regione, Attilio. "Ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : Attilio Fontana è stato riletto a febbraio presidente della regione Lombardia. Anche lui avrebbe potuto prendere la… - milanomagazine : Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso tutto il suo orgoglio, nell'inaugurazione della… - milanomagazine : Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricevuto a Palazzo Lombardia, la regina dei Paesi Bassi… - VivereMilano : Salone del Mobile 2023, presidente Fontana: un ritorno alla gioia - Peoplekeyk : RT @igoriezzi: ++ LA LOMBARDIA CRESCE PIÙ DI TUTTI - ORGOGLIO LOMBARDO ++ #Fontana: 'Dopo la pandemia siamo ripartiti come solo noi sappia… -

In corsa vi era anche Torino, ma ci sarebbero state difficoltà logistiche, spiega il presidente dellaAttilio: 'Non ho parlato con il governatore Alberto Ciro. Certo mi dispiace ...Mentre la comasca Marisa Cesana (Ideale), già primo cittadino di Monguzzo, è consigliere ... ultimo atto che consente alla 12esima legislatura, guidata da Attilio, di entrare nel vivo.... i Comitati di redazione e i fiduciari delle testate lombarde riunitisi questo pomeriggio ritengono la scelta della Regioneguidata dal presidente Attilio"un errore che mina ...

Lombardia, Fontana: «Chiediamo la maggioranza di Trenord. Poi una nuova stazione per decongestionare la Centrale» Corriere Milano

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – Tante novità in vista per la stagione turistica del Lago Ceresio a partire dalle attività outdoor come trekking, sport d’acqua e tanta cultura. È però soprattutto il turi ...Riaprire immediatamente il Servizio “real time” di Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia che informa in tempo reale degli interventi di ambulanze, automediche ed elisoccorso in t ...