Lombardia | Areu | da domani attive 4 linee telefoniche dedicate ai giornalisti

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - Come annunciato nei giorni scorsi dall'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, da, giovedì 20 aprile,rà altre 4per rispondere alle chiamate deiche si aggiungono ai numeri dell'ufficio stampa della stessa(02.67129141 e 348.9058749) che risponde durante il normale orario di lavoro. Questi i numeri multilinea da chiamare per avere informazioni, suddivisi per aree territoriali: Soreu delle Alpi: 02.52871206; Soreu dei laghi: 02.52871406; Soreu metropolitana: 02.52871306 e Soreu della pianura: 02.52871506 Nelle fasce orarie(8.30-9.30; 14.30-15.30; 19.00-20.00) il personale dedicherà particolare attenzione alle chiamate dei ...

Lombardia, Bertolaso: il servizio informativo di Areu verrà rimodulato e riattivato TGCOM

Milano, 19 apr. (Adnkronos) - Come annunciato nei giorni scorsi dall'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, da domani, giovedì 20 aprile, Areu Lombardia attiverà altre 4 linee telefoniche per risponde ...MILANO – Nella giornata di ieri gli interventi registrati da Areu, l’Agenzia regionale emergenze urgenze della Lombardia, sono stati 2.698, di cui 355 in codice rosso e 12 con l’utilizzo di ...