Lombardia: 200.000 euro per interventi a supporto famiglie malati oncologici (Di mercoledì 19 aprile 2023) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - Al via da domani, mercoledì 20 aprile, sino al prossimo 15 maggio, il bando della Regione Lombardia che promuove interventi di supporto e sostegno alle famiglie con minori affetti da problemi oncologici. Il contributo avviene attraverso la valorizzazione di progettualità presentate da enti del Terzo Settore, iscritti all'anagrafe delle onlus o enti privati no profit che, in raccordo con le Asst, Irccs o strutture private accreditate presenti sul territorio di Regione Lombardia, svolgono attività di accoglienza, aiuto concreto e alloggiativo, assistenza sociale, supporto ai bisogni educativi, psicologici, ricreativo-ludici dei minori e delle famiglie. "Abbiamo voluto accogliere le richieste giunte dai genitori che devono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Milano, 19 apr. (Adnkronos) - Al via da domani, mercoledì 20 aprile, sino al prossimo 15 maggio, il bando della Regioneche promuovedie sostegno allecon minori affetti da problemi. Il contributo avviene attraverso la valorizzazione di progettualità presentate da enti del Terzo Settore, iscritti all'anagrafe delle onlus o enti privati no profit che, in raccordo con le Asst, Irccs o strutture private accreditate presenti sul territorio di Regione, svolgono attività di accoglienza, aiuto concreto e alloggiativo, assistenza sociale,ai bisogni educativi, psicologici, ricreativo-ludici dei minori e delle. "Abbiamo voluto accogliere le richieste giunte dai genitori che devono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaLombardia : Ruba carta di credito e spende 1.200 euro al sexy shop a Milano. L'uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia… - AleCom1968 : RT @Trenord_Press: Trenord seleziona nuovi capitreno: fino al 7 maggio sono aperte le candidature per corsi di formazione finalizzati ad am… - Novara_e_Varese : RT @Trenord_Press: Trenord seleziona nuovi capitreno: fino al 7 maggio sono aperte le candidature per corsi di formazione finalizzati ad am… - Trenord_Press : Trenord seleziona nuovi capitreno: fino al 7 maggio sono aperte le candidature per corsi di formazione finalizzati… - AnsaLombardia : A Sposaitalia arriva l'abito di nozze con 50mila cristalli. Da oggi a Fiera Milano 200 espositori per le collezioni… -