Lollobrigida vuole 500mila schiavi

Per capire che fetore si alzi intorno alla conversione del cosiddetto Decreto Cutro, che anche nel nome sventola i morti per concimare l'odio verso i vivi, si può partire dalla dichiarazione del ministro all'Agricoltura (e Sovranità alimentare) nonché cognato d'Italia Francesco Lollobrigida, che da una parte chiede di regolarizzare nuovi flussi migratori fino a mezzo milione di persone, e dall'altra intervenendo al congresso della Cisal dice che "Non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica". Il ministro Lollobrigida chiede di regolarizzare nuovi flussi migratori ma poi delira sulla sostituzione etnica Una dichiarazione che pesca a piene mani nelle più squinternate teorie suprematiste. La "sostituzione etnica" è una teoria complottista che ha ispirato i massacri di Utoya, Pittsburgh, Buffalo, San Diego. È l'etichetta dei più violenti ...

