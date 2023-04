Lollobrigida parla di sostituzione etnica | ma questa destra punta alla sostituzione etica

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Non si tratta di un gioco di parole, ma di questione politica di primaria grandezza. Finiamola con il “riduzionismo” di chi vorrebbe smorzare, giustificare, comprendere, ridimensionare o, peggio ancora, buttare la pin tribuna derubricando le nefandezze a goliardate, infantilismi, “voce dal sen fuggita”. Il ministro cognato, Francesco, ha semplicemente detto quello che pensano le destre radicali del mondo, di Europa e di Italia. Quelle parole sono state scritte e ripetute dai Bannon, dai Trump, dai Bolsonaro, dai Putin, dai Dugin, dagli Orban, bastava ascoltare e leggere. Quelle parole sono ripetute dagli alleati storici della Meloni in Europa, dai fascisti di Vox ai seguaci della signora Le Pen, e segnano le posizioni dei suprematisti. La “” è la premessa teorica ...

"Questo è un governo fascista No, è nazista". Lascia tutti sgomenti l'affermazione di Ginevra Bompiani, scrittrice e ...