L'ok dell'Europa ai tre pilastri del Fit for 55: riforma del sistema di scambio quote di emissioni, "carbon tax" e fondo sociale per il clima (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Parlamento europeo ha dato il via nella mattinata di ieri – martedì, 18 aprile – ai tre pilastri (chiave) del pacchetto "Fit for 55", la strategia per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030, secondo quanto previsto dalla Legge europea sul clima. I testi adottati dall'Eurocamera, tutti ad ampia maggioranza, riguardano la riforma del sistema di scambio di quote di emissione (Ets); il nuovo Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam), la cosiddetta carbon tax; e, infine, un fondo sociale – da 86,7 miliardi di euro – per il clima per combattere la povertà energetica. Il «voto storico», come lo ha definito la presidente del Pe, Roberta Metsola, ...

