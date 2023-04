(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ho passato diversi giorni col pensiero attorno a questa partita, e come poche volte mi è successo, l'emozione si è fatta sentire. Questo è il bello dello sport, ti puoi emozionare per un risultato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pavelfloyd : @Bea_Mary84 Il Milan stasera ha messo la testa fuori due volte: sul rigore e sul gol. Entrambe su assoli di Leao. H… - Luxgraph : Juve, per lo Sporting pronto De Sciglio. Torna Locatelli, idea Chiesa - Pagdom89 : @thomas_novello9 Tra i 20 ed i 22 anni... Bremer (ATL Mineiro, Torino) Sandro (Santos, Porto) Cuadrado (Independent… - Burgur93 : RT @julien170905: È bello leggere che gli juventini si lamentano del coro 'devi morire' rivolto a Locatelli. Quando Bonucci passò al Milan… - easygius : @salcapoot @Mattemcss Probabilmente perché mancano 124 milioni di transazioni con Roma e Milan (Bonucci, Caldara. H… -

Arbitro dell'andata Contestato da tutti, tranne il' Siamo in semifinale di Champions League: siamo tra le quattro migliori d'Europa. Nemmeno i più ottimisti, avrebbero immaginato un risultato ...Ad aprile le coppe europee si sentono, nelle gambe e nella testa. Hanno pesato su Napoli e, fermati sul pareggio da Verona e Bologna, sull'Inter, battuta in casa dal Monza, e sulla ..., ...L'Europa evidentemente pesa, come per, Napoli e Inter, e Allegri risparmia inizialmente Cuadrado, Di Maria,, Chiesa e Szczesny. L'unico brivido nei primi 45 minuti è una botta alta di ...

Locatelli: «Milan in semifinale di Champions: il cuore e la grinta hanno avuto la meglio» leggo.it

Ho passato diversi giorni col pensiero attorno a questa partita, e come poche volte mi è successo, l'emozione si è fatta sentire.Via Gentilino, ultimo giorno della vecchia gestione, poi il passaggio di consegne e una ristrutturazione lampo. Fabio Locatelli: «Resteranno l'ambiente vintage e piatti tradizionali, i nuovi titolari ...