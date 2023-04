Lo strano caso del profilo Twitter di Rai2 senza “etichetta” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tre account aziendali certificati (con la nuova spunta dorata e la fotografia quadrata). Due con lo stesso riferimento, il terzo con quello stesso riferimento mancante. È lo strano caso delle etichette che Twitter sta affibbiando ai media (e agli organi di informazione) sulla piattaforma social, ma per quel che riguarda la Rai “l’atteggiamento” sembra essere diverso. Canale per canale, infatti, Rai1 compare con l’etichetta “Government-funded Media“. Così come Rai3. Su Rai2, invece, quel riferimento è assente (almeno per ora). Eppure si tratta di una battaglia condotta in prima persona da Elon Musk che – a suo dire – vuole che gli utenti siano messi in condizione di sapere se un giornale, una testata, un sito di informazione, una televisione o una radio ricevano contribuiti pubblici e statali. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tre account aziendali certificati (con la nuova spunta dorata e la fotografia quadrata). Due con lo stesso riferimento, il terzo con quello stesso riferimento mancante. È lodelle etichette chesta affibbiando ai media (e agli organi di informazione) sulla piattaforma social, ma per quel che riguarda la Rai “l’atteggiamento” sembra essere diverso. Canale per canale, infatti, Rai1 compare con l’“Government-funded Media“. Così come Rai3. Su, invece, quel riferimento è assente (almeno per ora). Eppure si tratta di una battaglia condotta in prima persona da Elon Musk che – a suo dire – vuole che gli utenti siano messi in condizione di sapere se un giornale, una testata, un sito di informazione, una televisione o una radio ricevano contribuiti pubblici e statali. LEGGI ...

