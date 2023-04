Lo ' Spiderman' francese a 60 anni scala un grattacielo contro la riforma delle pensioni

"Sono qui per dire a Emmanuel Macron di tornare con i piedi per terra arrampicandosi senza rete di sicurezza", ha aggiunto lo. Robert ha scalato più di 150 imponenti strutture in ...Una scalata contro la riforma di Macron. A sostegno dei manifestanti che da mesi contestano la riforma delle pensioni, diventata legge pochi giorni fa, a Parigi lo 'ha scalato un grattacielo di 38 piani senza imbracatura per 'dire a Macron di tornare con i piedi per terra'. Alain Robert, 60 anni, ha spiegato che lo slittamento dell'età ...'Sono qui per dire a Emmanuel Macron di tornare con i piedi per terra () arrampicandosi senza rete di sicurezza', ha aggiunto lo. Robert ha scalato più di 150 imponenti strutture ...

Francia, scalatore-Spiderman sale su un grattacielo per protestare contro riforma pensioni Sky Tg24

