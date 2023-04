Lo scudetto del Napoli non vale più nulla: l’autolesionismo partenopeo entra in azione (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Napoli esce ai quarti di Champions League, grande delusioni tra i tifosi azzurri, ora l’obiettivo è lo scudetto. Uscire ai quarti contro il Milan fa male, questo è poco ma sicuro. Ma mandare al bar quanto di buono fatto fino ad ora sembra veramente assurdo. Dopo l’uscita di scena del Napoli dalla Champions League si è diffuso un malessere generale nella città, un scetticismo con annesso innalzamento di polemiche, che è veramente clamoroso. Perché fa male uscire dalla Champions League? Perché col Milan in 180 minuti il Napoli ha giocato, ma è stato vittima dei suoi errori: bastavano forse un paio di cartellini gialli (fallo su Diaz all’andata e Leao al ritorno) per cambiare la storia dei due match. Ma il Napoli è stato vittima anche degli errori arbitrali: il caso Kovacs all’andata con i mancati ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilesce ai quarti di Champions League, grande delusioni tra i tifosi azzurri, ora l’obiettivo è lo. Uscire ai quarti contro il Milan fa male, questo è poco ma sicuro. Ma mandare al bar quanto di buono fatto fino ad ora sembra veramente assurdo. Dopo l’uscita di scena deldalla Champions League si è diffuso un malessere generale nella città, un scetticismo con annesso innalzamento di polemiche, che è veramente clamoroso. Perché fa male uscire dalla Champions League? Perché col Milan in 180 minuti ilha giocato, ma è stato vittima dei suoi errori: bastavano forse un paio di cartellini gialli (fallo su Diaz all’andata e Leao al ritorno) per cambiare la storia dei due match. Ma ilè stato vittima anche degli errori arbitrali: il caso Kovacs all’andata con i mancati ...

