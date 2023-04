LIVE Trento-Piacenza | Superlega volley 2023 in DIRETTA | 10-7 Padroni di casa in vantaggio

(Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirein tv/streaming – La presentazione della sfida 10-8 Muro di Caneschi che va ad evitare il -4. 10-7 Largo l’attacco di Leal, che non trova il tocco del muro. 9-7 A segno l’attacco in parallela di Michieletto. 8-7 Primo tempo vincente di Simon, che va ora al servizio. 8-6 Pipe perfetta di Lavia. 7-6 Brizard trova il -1 schiacciando forte sulle mani del muro. 7-5 Punto combattutissimo, chiuso dal mani fuori trovato da Michieletto. 6-5 Lungo il servizio di Lavia. 6-4 Ottima ricezione di Michieletto, poi arriva il puntale attacco di Kazyiski. 5-4 Out la battuta del palleggiatore della squadra di. 5-3 Ancora gran servizio di Sbertoli, con Kazyiski che non si fa pregare di prima intenzione sulla difettosa ricezione di ...

