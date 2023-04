LIVE – Trento-Piacenza 0-1 23-25 | 8-8 | gara-3 semifinali Playoff Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Latestualedi Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy, partita valevole per la terza giornata delledeiScudettodimaschile. Archiviati i primi due confronti, gli uomini di Angelo Lorenzetti tornano sul campo di casa per conquistare la vittoria e aggiudicarsi il passaggio del turno. I biancorossi di Massimo Botti vogliono invece un successo per riaprire la serie e tenere vive le speranze. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 13 aprile alla BLM Group Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michelaserafin4 : RT @laura99164560: Conferenza stampa LAV a Trento - fendente1 : RT @laura99164560: Conferenza stampa LAV a Trento - sportface2016 : Playoff #Superlega volley | Segui il LIVE di #Trento-#Piacenza, gara-3 delle semifinali - zazoomblog : LIVE Trento-Piacenza Superlega volley 2023 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match - #Trento-Piacenza… - fendente1 : RT @laura99164560: Conferenza stampa LAV a Trento -

Il leggendario fuoriclasse del motocross, dopo il weekend vissuto ad Arco dicome Team ... Piloti e appassionati possono seguire le due sfide in diretta sull'app WHIPe sul portale FICR ......PAOLA & CHIARA PER SEMPRE Venerdì 5 maggio 2023 - - DATA ZERO Trezzo sull'Adda (MI) @Club ...PAOLA & CHIARA PER SEMPRE - ESTATE Venerdì 14 luglio 2023 - - Ferrara @ SUMMER VIBEZ Piazzae ......appuntamenti da segnare in agenda! Venerdì 5 maggio 2023 - - DATA ZERO Trezzo sull'Adda (MI) @...- - Roma @ Auditorium Conciliazione Venerdì 14 luglio 2023 - - Ferrara @ SUMMER VIBEZ Piazza...

LIVE Trento-Piacenza, Superlega volley 2023 in DIRETTA: gara-3 semifinale in tempo reale OA Sport

Al PalaMangano la Givova Scafati ospita la Virtus Segafredo Bologna nel 27esimo turno di LBA Serie A. Grazie alle tre vittorie conquistate nelle ultime quattro partite, i ...Limiti di velocità su tutte le vie secondarie della città per favorire la convivenza fra auto, biciclette e pedoni ...