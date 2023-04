(Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.30 LADELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 9.30 10.10 Gruppo già allungatissimo dopo neanche 5 km. 10.06 Laodierna è partita qualche minuto fa da Ritten e terminerà, dopo 162,5 km, in cima alla salita di San Valentino. Dopo una lunga discesa iniziale, si proseguirà fino al km 100 senza grandi insidie. A poco più di 60 km dal traguardo comincerà la dura ascesa del Lago di Cei (9,7 km al 7,5%), al termine della quale ci sarà un’altra discesa. Una volta tornati a valle, i corridori pedaleranno per alcuni chilometri in un tratto in pianura, prima di arrivare ad affrontare la complicata salita di San Valentino (15,4 km al 7,5%) che porterà all’arrivo a quota 1321 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dodibatt : Con il TG1 la squadra è al completo! ?? Ci vediamo il 6 Luglio allo Stadio San Siro di Milano, il 15 Luglio allo St… - OA_Sport : LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si parte! - - Nexo_Digital : RT @UCI_Cinemas: ?? Solo il 19-20-21 aprile potrete vivere sul grande schermo il film concerto sul Music Of The Spheres World Tour dei #Cold… - SchneiderItalia : Oggi alle 11.00 in Padiglione 11, Stand C46 di @hannover_messe live tour della nostra Smart Factory di Le Vaudreui… - Luisacarlessi : RT @ipooh: Anche il TG5 è con noi! È stato bello ricordare Stefano e Valerio che sono e saranno sempre parte dei POOH. Ci vediamo ai LIVE,… -

... certificato sei volte disco di platino, e il secondo posto al Festival di Sanremo con il singolo CENERE, e in attesa di vederlocon l'imminente OUVER -- già completamente sold out - e tra ...0184 506060 ) - COLDPLAY - MUSIC OF THE SPHERES:AT RIVER PLATE " ore 17.00 - 21.00 " di Paul ... Non è un caso che la band britannica abbia deciso di aprire e chiudere ilmondiale Music of ......è disponibile su coldplaycinema.e nexodigital.it . La proiezione offrirà ai fan di tutto il mondo la possibilità di vivere l'acclamato spettacolo dal vivo del Music Of The Spheres World...

LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Lorenzo Fortunato fa un pensierino al podio OA Sport

BroadwayWorld caught up with writer, composer and comedian Vikki Stone to chat about adapting the Olivier Award-winning show Hey Duggee Live for the stage.Brentonico San Valentino 162.5 km Day 3. Finally it’s getting easie.........son of a bi..... These riders just can’t catch a break. Expected finish: 14:00-14:30 CEST Tiroler Hat of the Day: Santiago ...