LIVE Tour of the Alps 2023, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo 25 km (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 9.30 10.31 I corridori hanno terminato la discesa. Ora la corsa si trova nel centro di Bolzano. 10.28 Il gruppo reagisce subito e riprende Barcelo. 10.24 Lo spagnolo Fernando Barcelo (Caja Rural-Seguros RGA) ha ora 20” di vantaggio sul plotone principale. 10.21 Allunga Fernando Barcelo (Caja Rural-Seguros RGA). 10.19 Sono stati percorsi i primi 15 km. Per ora nessuno è riuscito a evadere dal gruppo. 10.16 Da segnalare che Harm Vanhoucke (Team DSM) non è partito per questa terza frazione. Sale dunque a otto il numero di ritirati totali in questa corsa. 10.13 In questo momento i corridori si trovano nella lunga ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.30 LADELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 9.30 10.31 I corridori hanno terminato la discesa. Ora la corsa si trova nel centro di Bolzano. 10.28 Ilreagisce subito e riprende Barcelo. 10.24 Lo spagnolo Fernando Barcelo (Caja Rural-Seguros RGA) ha ora 20” di vantaggio sul plotone principale. 10.21 Allunga Fernando Barcelo (Caja Rural-Seguros RGA). 10.19 Sono stati percorsi i primi 15 km. Per ora nessuno è riuscito a evadere dal. 10.16 Da segnalare che Harm Vanhoucke (Team DSM) non è partito per questa terza frazione. Sale dunque a otto il numero di ritirati totali in questa corsa. 10.13 In questo momento i corridori si trovano nella lunga ...

